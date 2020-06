6 eriti head šoti krimiromaani, mille seltsis aega veeta

Louise Welsh «Montaažiruum» («The Cutting Room»)

Glasgow’ oksjonipidaja Rilke satub rikka manalamehe antiikset majakraami korrastades haruldustele, mis vaimustaksid igat kollektsionääri ja raamatukaupmeest. Äkki jääb talle näppu ümbrik vanade ülesvõtetega, millel on kujutatud jahmatavalt vägivaldsed stseenid. Rilke on leiust nii häiritud, et otsustab selgusele jõuda, kas stseenid on lavastus või on kalbeihulised naised tõepoolest kunagi pool sajandit tagasi oma otsa leidnud. Aimamata, et mõned saladused võiksid jäädagi saladuseks, asub Rilke tõe avastamise teele, mis on kõver ja viib inimkaubanduse õõvastavasse maailma.

Auhindadega pärjatud krimiromaan ilmus 2010. aastal kirjastuselt Eesti Raamat ka eesti keeles.

***

William McIlvanney «Laidlaw»

«Laidlaw» triloogia esimeses osas leitakse Kelvingrove’i pargist jõhkralt mõrvatud noore naise surnukeha. Vaid üks mees on võimeline tapja üles leidma. See on kontrastne Jack Laidlaw, keda painavad sisemised deemonid ja juhib kaastunne kriminaalide vastu. Kas Laidlaw ebatavalised meetodid aitavad tal mõrvarit tabada enne, kui ohvri isa ohjad oma kätte võtab?

Raamat on nutikalt kirjutatud, sünge ja väga ebatavalise peategelasega.

***

Ian Rankin «Peitusemäng» («Hide and Seek»)

Ühest Edinburghi tühjast majast leitakse surnud narkar, kes lebab põrandal kahe küünla vahel. Tema kohale seinale on joonistatud viisnurkne täht. Esialgu tundub, et tegemist on lihtsalt järjekordse üledoosi saanud eluheidikuga, kuid John Rebusele hakkab asi kahtlasena tunduma. Ja vähehaaval avaneb ta pilgule linna särava pealispinna all peituv ükskõiksus, reetlikkus, räpasus ja pettus.

Raamat ilmus eestikeelsena 2007. aastal Varrakult.

***

Uurija Logan McRae ootab lihtsat juhtumit, kuid nagu ikka, on saatus irooniline. Kaduma läheb kõrge profiiliga poliitiline aktivist, kellest jäävad maha vaid vereplekid. Avalikkuses käib tuline arutelu Šoti rahvusluse küsimuse üle ja uurimist kajastatakse tähelepanelikult meedias. Logan saab aru, et keegi tahab saata mingit sõnumit ja teeb seda vere hinnaga.

Teos on sarja «Logan McRae» 12. raamat ja ilmus alles tänavu aasta alguses.

***

Endine ajakirjanik Chris Brookmyre on mitmeti auhinnatud ja väga menukas krimikirjanik. «Places in the Darkness» tegevus toimub koguni kosmoses.

Kui inimkonna esimese koloonialaeva Ciudad de Cielo ehituse ajal leitakse laip, saadetakse seda uurima detektiivid Freeman ja Blake, kes peavad süüdlase leidma enne, kui ise ohvriks saavad. Uurijad ei saa omavahel läbi, kuid peavad kiiresti õppima koostööd tegema.

***

Lähipäevil jõuab müüki äsja ilmunud psühholoogiline triller, mis on juba saanud väga palju kiita.