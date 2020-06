6 raamatut, mis aitavad mõista mustanahaliste kultuuri ja rassiprobleeme

Teos, mis valiti 2017. aastal kahes kategoorias Goodreadsi parimaks raamatuks, viib sügavamale Ameerika mustanahaliste ühiskonda, kus tuleb hakkama saada üha vaenulikumates tingimustes. Teose peategelane on 16-aastane Bri, kes üritab käivitada oma räpikarjääri. Raamatu üks murdepunkt on see, kui töötajad Bri kooli turvakontrollis maha suruvad ja käeraudadega kinni panevad, sest nad arvavad, et tal võib olla kotis narkootikume. Raamatus tuleb hästi välja, kui sageli ollakse mustanahaliste suhtes eelarvamustes kinni ja mida see nende kogukonnale tähendab.

***

Hinnatud kirjanik Toni Morrison maalib selles lühiteoses pildi 20. sajandi rassiprobleemidest läbi afroameeriklase kogemuste. See on karm ja valgustav rassiteemaline jutukogu, mis viib lugeja sügavale inimkonna südamesse ja näitab, kuidas mustanahalisi on maha surutud ja dehumaniseeritud.

Toni Morrison. FOTO: Timothy Greenfield-Sanders/Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

***

Nic Stone’i debüütromaan saavutas kohe pärast ilmumist menuki staatuse. See on toores tõsieluline lugu, mis käsitleb julgelt Ameerika rassiprobleeme. Peategelane Justyce McAllister on oma klassi parim õpilane ja teel eliitkooli. See ei loe aga midagi politseinikule, kes ta käed raudu paneb. Hoolimata suurtest pingutustest ei pääse ta oma kaaslaste halvakspanust ja uute koolikaaslaste pilgetest.

***

«Giovanni tuba» on James Baldwini teine romaan, mis ilmus 1956. aastal ning mida peetakse geikirjanduse klassikaks. Raamat keskendub homoseksuaalsusele kalduva ameeriklasest mehe elule Pariisis ning tema suhetele ja armulugudele meestega, eelkõige aga baarmenist Giovanniga, keda ta kohtab ühes Pariisi geibaaris. Teoses käsitleb autor olulise teemana ka rassiküsimust.

James Baldwin ja Archie Shepp. FOTO: akg-images / Marion Kalter/Scanpix

***

Tomi Adeyemi sari «Legacy of Orisha»

Tomi Adeyemi fantaasiaromaanides on musta maagia maailm, mis on saanud inspiratsiooni Lääne-Aafrika kultuurist. Armutu kuninga valitsuse all kaob ühtäkki maagia ja kõik, kelle võimed on alles jäänud, satuvad suurde ohtu. Peategelane Zelie jääb ilma oma emast ja lootusest. Maagiat saavad kasutada vaid väga vähesed inimesed ja nad peavad end hoolega varajama. Üks neist on ka Zelie, kel tekib võimalus maagia taastada ja oma inimesed ainuvalitsuse alt päästa. Sarja põhjal on peagi valmimas ka film.

***

Zora Neale Hurston «Their Eyes Were Watching God»