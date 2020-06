Raamat, mida Gloria Steinem peab möödunud aastal ilmunud teostest üheks parimaks

Möödunud aastal ilmus Gloria Steinemi sulest uus raamat «The Truth Will Set You Free, But First It Will Piss You Off!: Thoughts on Life, Love, and Rebellion», mis on tema kõige inspireerivamate ja sütitavamate tsitaatide kogu. Teos on ilmekas näide, miks Steinemi meelest on tsitaadid igapäeva poeesia.