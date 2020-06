KASULIKUM KUI PAAST ⟩ Kuidas monodieediga keha tervendada

Jooga puhastusdieete kutsutakse monodieediteks ja kundalini jooga õpetuse kohaselt on need kehale palju kasulikumad kui täielik paastumine. Monodieetide puhul süüakse teatud aja vältel ainult kindlat tüüpi tervendavaid toite. Nii peab keha tootma vähem seedeensüüme ja seedesüsteem ei pea nii palju tööd tegema. Tervendavad toidud uhuvad siseorganeid kindlate toitainetega, kuni ilmneb tervistav efekt: organismis tekib aluseline keskkond, milles haigusbakterid elada ei saa.

Monodieedid on võimsad keha puhastamise ja tervise tugevdamise tööriistad. Kui toita end teatud aja jooksul vaid eriti ensüümrikaste ja antioksüdantidest pungil suupärasega, käivitab see kehas puhastusprotsessi ja kogunenud mürkide tsentrifuugilise väljalükkamise. Ka autonoomne närvisüsteem, mis on harjunud tavapärase seedetööga, saab siis lõdvestuda ja pöörata oma tähelepanu parandamist-tervendamist vajavatele piirkondadele.