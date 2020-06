Kuidas saada hinnatud töötajaks muutlikel aegadel?

Olukordadega kohanemine

«Belbini teejuht. Kuidas tööl edu saavutada» FOTO: Kirjastus Äripäev

Tööelu on pidevas muutumisest. Kui soovime selles ellu jääda ning ka edu saavutada, peame ise samuti muutuma. See tähendab, et tuleb õppida oma panust andma enam kui ühel viisil.

Paljud nii era kui ka avaliku sektori organisatsioonid toetavad nn kompetentsuse ideed. See tähendab, et teie kui töötaja oskate teha võimalikult palju erinevaid asju, saavutate kõik seatud eesmärgid ning kõik, kellega te tööalaselt kokku puutute, võtavad teid hästi omaks. Kuid tegelikkuses ei ole asi nii. Lõpuks ilmuvad pinnale loomulikud eelistused ja asjad, mis ei meeldi. Selge on see, et koostöö ühtedega laabub paremini kui teistega. Keegi pole kõikides ülesannetes ühtviisi kompetentne. Hea on aga see, et selline ebavõrdsus ei takista sugugi arengut ega efektiivsust. Tegelikult on nii, ei kui oleksime tõesti kõigis ülesannetes ühtviisi kompetentsed, oleks ju raske otsustada, kes peaks tegema mida või kes kellega koos töötama.

Meeskonna liikmete erinevad võimed ja kalduvused pakuvad võimaluse leida viisi, kuidas asju kõige paremini teha. Töösuhtes, kus meeskonna liikmed täiendavad üksteist, võivad üksikisikud saavutada rohkem kui üksinda töötades. Igas loodavas meeskonnas või tööpaaris peab igaüks läbi mõtlema, mida tema saab omalt poolt anda ning kuhu kõige paremini sobib.

Loomulikult kisub töötajaid ja juhte nende poole, kellega neile meeldib koos töötada, ning sellise töö poole, mis haakub kõige paremini nende isiklike vajadustega. Sellepärast ongi kasulik, kui igaüks visandab oma eelistused, püüdes seda samas mitte liiga rõhutatult teha, sest tööga kaasneb ju ka kohustuslikkuse element. Organisatsioonid, mis kavandavad töökohti üksnes töötajate huvisid silmas pidades, lõpetavad pankrotiga. Seega on vaja luua tasakaal teie ja organisatsiooni vajaduste vahel.

See vahe tuleb esimest korda välja töövestlusel. Töökohale kandideerides tuleb ilmutada entusiasmi ja tõestada kogemustepagasi olemasolu. Kuid kõnealune töökoht ei pruugi olla teile päris sobilik. See ei pruugi kohe alguses välja tulla, sest ametinimetused kipuvad olema vägagi ülespuhutud.

Teine levinud probleem on ebakindlus: mis siis, kui te ei tea täpselt, mida teha tahate? Kui tahate kõnealust töökohta endale saada, ei saa selliseid kahtlusi lubada. Hoopis levinum strateegia on jätta endast väga mitmekülgse ja teenistusvalmis inimese mulje, kuid kas see ei avalda kahjulikku mõju teie pikaajalistele eesmärkidele?

Et saada hinnatud töötajaks, tuleb mõelda mõlemal rindel. Esimese asjana tuleb teha selgeks, mida te organisatsioonilt ootate, teiseks tuleb määratleda ära, milline roll sobiks teile selles organisatsioonis kõige paremini. Kuid kuidas muuta töökoht nii-öelda enda omaks? Kuidas leida kindlat jalgealust ning teha edusamme, kui te ei tea ise ka, milles andekas olete?

Juhtide jaoks on kõige olulisem leida õigele kohale õige inimene. Õigupoolest on see kõige efektiivsem meeskonnatöö. Mõistes oma tööülesandeid ja iseennast, saate sellele protsessile kaasa aidata.

