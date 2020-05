«Maailmale oleks tõesti parem, kui mõnigi meist välja sureks»

«Sina oledki siis Brenda,» noogutab teisel pool lauda istuv vanamees, huulil sõbralik naeratus. Mehe pealagi on paljas, kuid külgedel on ilusti lõigatud hallid juuksed. «Su vanaema on sinust palju rääkinud.»

See lause ei tähenda kunagi head. On kaks varianti – kas mu tegemised on nii hullud, et vanaema pidi neid naabrimehele kurtmas käima, või teine, et naaber lihtsalt valetab ja pole tegelikult minust midagi kuulnud. Ja kui vanaema on ikkagi minust rääkinud, siis kas ta rääkis tõtt või mõtles midagi välja, et perekonna mainet kaitsta?

Heli Künnapas «Mälestusteta suvi». FOTO: Heli Kirjastus

«Väga tore,» naeratan püüdlikult. Ausalt öeldes pole mul vahet, milline neist variantidest praegu kehtib. Istume neljakesi vanaema pisikeses köögis ümber laua. Kõigil on tassides piparmünditee. Laua keskel on purk Tammeka mesilaste meega. Nii palju jõudis vanaema mulle enne naabrite saabumist rääkida, et naabertalus on päris mitu mesitaru. Pisike külmkapp huugab vaikselt nurgas. Tuba on alles päevasest kütmisest soe, sest vanaema tegi pliidi ahjus saia. Üks sai on laual meepurgi kõrval lahti lõigatud, teised pliidi tagumisel osal lõikelaua peal, ning kogu köök on mõnusat sooja saia, piparmündi ja mee lõhna segu täis. See on kuidagi nii armas, et tahaksin naeratada, aga üle laua istuva poisi tume pilk sunnib mindki tasaseks.

«Ma mäletan, kui su enda isa siin õue peal ringi jooksis. Oi, see oleks nagu alles eile olnud,» vangutab mees pead. Appi, kas me olemegi nüüd selles kohas, kus vanainimesed hakkavad heldinult vanu aegu taga nutma? Mäletan Tammekat häguselt vanaisa matustest, kuid meie jõuluaegsetel perekondlikel külaskäikudel ma teda kohanud pole. Vanaema vaid rääkis temast mõnikord mõne sõnaga. «Tema on Richard,» viipab mees enda kõrval istuvale poisile.

Naabrite saabumisest alates olen püüdnud poisile paar korda sõbralikult naeratada, aga mu viisakad žestid on tagasi põrganud nagu pallid vastu betoonseina. Nii tõsise olekuga inimest pole ma ammu näinud. Poiss on minust võib-olla veidi vanem, kuid tumedad kulmud annavad talle kuidagi eriti tõsise ja vanainimeseliku oleku. Pidevalt naeratava Tammekaga ei paista Richardil küll kuigi palju ühist olevat. Vanaema mainis, et naabrimees tuleb koos lapselapsega, kuid täpsemalt ta midagi ei rääkinud. Millegipärast olin eeldanud, et tegemist on noorema lapsega. Nüüd huvitab mind vaid, millega tema on hakkama saanud, et suveks vanaisa juurde sundpuhkusele saadeti. Poisi turris olekut arvestades on see igatahes midagi kordades hullemat kui minu maailma päästmise aktsioonid.