Nullist sajani mõne sekundiga ehk kui kiiresti muutuvad tunded Heli Künnapase uues noorteromaanis

Millest see raamat räägib?

«Mälestusteta suvi» peategelane Brenda on keskkonnaaktivist, kelle vanemad tema tegemisi heaks ei kiida. Nii saadetakse tüdruk suveks maale vanaema juurde, et ta linnas mingit jama kokku ei keeraks. Samuti keelatakse tüdrukul interneti kasutamine. Ilmselgelt tundub 17-aastase tüdruku jaoks selline olukord katastroofina. Kui selgub, et naabermajas elav poiss on väga ebasõbralik ja ülbe, kaob tüdruku viimane võimalus, et suvel oleks muud teha, kui koos vanaemaga lambaid sööta. Mõne aja pärast aga olukord muutub ning tüdruk satub korralikku sündmuste ja tunnete keerisesse.

Mulle endale meeldib väga slow burn romance raamatuid lugeda, nii et kirjutan neid ka hea meelega. Praeguseid lugejate kommentaare lugedes saan aru, et tunded arenevad ja kulgevad loos nauditava kiirusega. Selles loos on oluline koht nii keskkonnakaitsel, mineviku saladustel, tunnetel. Kokkuvõtlikult on see lugu, milline võib meist peaaegu igaühega juhtuda. Elu.

Mis on lugejate tagasisidest kõige rohkem üllatanud?

Kirjutasin lugu vaheldumisi Brenda ja Richardi vaatenurkade kaudu. Üllatav oli näha, et lugejad sooviksid rohkem näha hoopis meespeategelase Richardi silme läbi. Teise sugupoole mõtetesse on alati riskantne ronida, kuna ei tea, kas suudad naisena mehe mõtteviisi hästi edasi anda. Aga tundub, et on välja tulnud ja lugejatelegi huvitav. Minu enda jaoks on Richardi tegelaskuju oma minevikuga muidugi samuti väga põnev ja palju väljakutseid pakkuv tegelane.

Avaldasid hiljuti ka raamatu «Kuidas 30 päevaga romaani kirjutada?». Kas uus noorteraamat «Mälestusteta suvi» on enda õpetuste järgi 30 päevaga kirjutatud?

Ei, kindlasti mitte. Põhiline osa sellest loost sai kirja umbes kolme nädalaga eelmise aasta maikuus. Sellele eelnes paar kuud eeltööd ning veidi üle aasta järeltööd. Seda õpetan ka oma romaanikirjutamise raamatus, et kuidas 30 päevaga kirja saada esimene mustand ehk materjal, millega edasi töötama hakata. Järgmise osa kirjutamine läheb kindlasti kiiremini, sest põhilised tegelased on välja töötatud ja olen loosse juba sisse elanud.

Oled öelnud, et raamatupoed on esimestel ilmumisele järgnevatel nädalatel korduvaid lisatellimusi teinud. Millest selline edu?

Eks see on liikuma läinud esimeste lugejate hinnangutest, et lugu meeldib. Selle raamatu juures ongi oluline olnud see aeg, mis on kulunud raamatu kirjutamisele. Tean ise, et aastaid õppimist ja kirjutamise praktiseerimist on mind üha paremaks kirjanikuks teinud ning seekordse looga olen ise ka väga rahul. Väga abistav oli minu jaoks proovilugeja kasutamine. Raamatu «Üks väike valge tuvi» autor Lille Roomets luges mu käsikirja korduvalt ja tegi väga häid kommentaare ja soovitusi.

Hiljuti avaldati eelmisel aastal laenutushüvitist saanud autorite nimekiri. Olid seekord kirjanike ja tõlkijate ühises nimekirjas 19. kohal. Kuidas ise rahule jäid?

Esimese 20 laenutushüvitise saaja seas olen nüüd olnud järjest juba päris mitu aastat. Suure panuse on kindlasti andnud sarja «Mõni õhtu romantikat» romantilised lühiromaanid. Kuna olen kirjutanud mitmeid noorteromaane, mida koolideski hoolega loetakse, siis kindlasti ka see annab juurde. Ülimalt soe tunne on aga näha, et mu teosed lähevad inimestele korda. Muidu polekski ju mõtet kirjutada. Eriti armas on saada otsest tagasisidet, et keegi on mõnest mu raamatust leidnud hea mõtte, mis endagi elu aitab korrastada. Ma ei püüa kunagi meelega moraali lugeda, aga tore, kui mu kirjutatu inimesi toetab. Nii et olen igale oma raamatu lugejale ja ostjale ülimalt tänulik.

***

Heli Künnapas «Mälestusteta suvi». FOTO: Heli Kirjastus