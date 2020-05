5 kirjandusklassika teost ja joogid, mida nende kõrvale juua

Teose peategelane Jay Gatsby oli kurikuulus ekstravagantsete korraldaja. Kui võtad «Suure Gatsby» kätte, siis on Külgkorv kõige sobivam jook, mida seda lugedes juua, et peomelust osa saada.

Jane Austeni tegelased jõid alati teed. Seetõttu on just tee kõige parem jook, mida juua «Uhkust ja eelarvamust» lugedes. Kõige parem on muidugi võililletee, aga ka kummel on hea valik.