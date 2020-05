Kolm raamatut, mida Chelsea Handler soovitab suvel lugeda

Aktivist, kirjanik ja kolme lapse ema Glennon Doyle esines neli aastata tagasi konverentsil, kui nägi saali astumas üht naist, kellesse ta esimese pilgu järel ära armus. Raamatu «Untamed» kirjutab ta naiste sisemisest häälest, mida on kultuuriliselt taltsutatud ja summutatud, maha vaikitud. Autori sõnul ütles see sisemine hääl talle tüdrukuna kes ta olla tahab, kuid maailma ta ümber sundis selle vaikima. Autobiograafilises mõtiskluses jõuab autor järeldusele, et mida vapram on naine oma südamehääle kuulamisel, seda õnnelikum ta ka on.