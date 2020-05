Tallinna Keskraamatukogu ootab lugejaid teenindussaalidesse

Võimalusel tasuks raamatukogu külastus veel veidi edasi lükata, kuna kõik teavikute tagastustähtajad on pikendatud ja esimesed tagastustähtpäevad jäävad juuni teise poolde. Lugejatele, kes on andnud raamatukogule oma e-posti aadressi, saadetakse uue tagastustähtpäeva kohta teavitus e-postile, samuti saab tagastustähtpäevi kontrollida ja võimalusel pikendada iseteeninduses Minu ESTER . Raamatukogust võib alati infot küsida ka telefoni või e-posti teel. Viiviste arvestus, mis peatati 13. märtsil 2020. aastal, taastatakse alates 25. juunist 2020. aastal.

Sel aastal on Tallinna Keskraamatukogu kasutanud 54 174 lugejat, kes on teinud kokku 675 948 laenutust. Seoses eriolukorraga on olulisel määral kasvanud e-raamatukogu ELLU kasutajate ja laenutuste arv. Eriolukorra alguses, 18. märtsil kõikidele Eesti elanikele avatud e-raamatukogu ELLU kasutab täna rohkem kui 13 700 lugejat, kes on teinud üle 56 000 laenutuse.