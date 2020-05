Mees kirjutas 25 aastat oma naisele iga päev ühe armastusluuletuse

Aastate jooksul on Peter Gordon kirjutanud 8500 luuletust, mille peamiseks teemaks on naise Alisoniga jagatud elu ja armastus. Luuletamist alustas mees 1980ndatel aastatel, igapäevaseks kujunes see 1990 aastate alguses. Nõnda jätkas mees kuni 2016. aastani, mil kopsuvähk võttis naise elu.

Pärast Alisoni surma jätkas mees kirjutamist, aga mitte igapäevaselt. Viimastest luuletustest kajab vastu üksindus ja tühjus. Nüüd on Peter 87-aastane ja pärast aastate jooksul kirjutatud luuletuste läbi sorteerimist oli nõus, et osa neist võiks avaldada.

«Ma olen neid nüüd uuesti üle lugenud,» rääkis mees, «ja ma leidsin, et mõned neist ajavad mind nutma või peaaegu nutma. Mõned ajavad mind naerma. Neis on alati palju huumorit.»

Peter tahab asutada armastust oma naise vastu ja seetõttu peab ta õigeks, et teised inimesed võiksid tema armastustuuletusi lugeda. «Ma arvan, et see on hea, eriti praegustel keerulistel aegadel,» märkis ta.