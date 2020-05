Elulugu, mis jättis kirjanik Elif Shafakile väga sügava mulje

«Märkasin, et olen viimasel ajal hakanud lugema palju rohkem elulugusid (ja autobiograafiaid) kui varem,» ütleb «Armastuse 40 reeglit» ja «Arhitekti õpipoiss» autor Elif Shafak väljaande The Guardian vahendusel. «Tunnustatud muusikaajakirjaniku Sylvie Simmonsi kirjutatud «I’m Your Man: The Life of Leonard Cohen» on suurepärane raamat ja ma soovitan seda eriti praegusel kummalisel, raskel ajal. Lugedes märkad, et kuskil taustal hakkab kõlama tema muusika. Soe, tõeline, intensiivne, ilma pingutuseta tujutõstev.»