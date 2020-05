Mari Metsallik: kui naine ei leia enda kõrvale elutervet mehelikku meest, ei ole viga meestes

Mari Metsallik «Naiselikkuse saladused». FOTO: Raamat

«Naiselik suhtlemine õpetab armastamist, andestamist ja mõistmist ning kingib elurõõmu. Kui lubad endal olla naiselik, seda häbenemata ja vabandamata, kui oled siiras, õrn ja armas, nagu me loodud oleme, kulgeme läbi elu rahulolus. Naiselikkus on ohvrirolli vastand – julge õitsemine,» tõdeb autor.

Siin on mõned mõtlemapanevad mõtted Mari Metsalliku uuest raamatust «Naiselikkuse saladus».

Tõelise hinge kasvu saavutame olles õnnelikus ja püsivas suhtes

«Kõige petlikum õpetus esoteerikamaailmas on jutt, et igavest armastust ei eksisteeri,» räägib Mari Metsallik oma raamatus. «Õpetatakse, et armastus kahe inimese vahel kestab vaid senikaua, kuni mingid õppetunnid on omandatud, ning siis võib lahku minna ja järgmise kallima juurde õppima minna. Mida rohkem partnereid sinu elust läbi jookseb, seda kiirem ja parem õppija oled.»

Mari sõnul tavaliselt otsustatakse, et õppetund on tehtud juba esimeste probleemide kerkimisel. Oma elu lõpul on selline õppija täiesti läbi kurnatud. Ta on oma väärtuslikku ja intiimset energiat jaganud valimatult siia-sinna, kuid lõpuks ei ole ta kõrval kedagi, kes teda hoiaks ja kaitseks, kes oleks tema heaks kõigeks valmis, kes tunneks teda paremini kui keegi teine.

«Kui tänapäeval tähendab õppetundide omandamine laste kasvatamist katkistes peredes ning õnnetu suhtepärandi edasikinkimist, ei soovi ma sellistest kursustest osa võtta,» ütleb Mari.

Meid on õpetatud asetama oma ego esikohale ning see on viinud tagajärjeni, et isegi peale lahutusi ei suudeta näha enda tehtud vigu ning isegi veel siis õigustatakse end õppetundidega hästi hakkama saamisega. Kahjuks näevad paljud inimesed lahutust kui võimalust isiklikuks kasvuks. «See vaatenurk on väga populaarseks muutunud, levib kiiresti paaride seas ning selle kohaselt ei arene, kasva ega muutu me mitte suhtes olles, vaid alles siis, kui suhe läbi saab,» toob Mari oma raamatus järjekordse näite sellest, kui sügavalt sõltuvuses on inimesed stressist ning kannatustest, arvates, et vaid need teevad tugevaks ja edukaks.

«Meie elu muutuks täielikult, kui me vaid oskaksime näha ja mõista, et tõelise, maksimaalse hingelise kasvu osaliseks saame me vaid püsivas õnnelikus suhtes olles,» selgitab Mari.

Tänapäeval on populaarne rääkida, et mõned suhted on toksilised

Mari sõnul on pea igaühel on rääkida oma lugu mineviku «toksilisest partnerist». See mõte ei ole kooskõlas universaalsete seadustega. Meil ei saa olla midagi sellist, mis meie sisemuses olevaga ei ühendu.

«Kõik inimesed võivad olla head ja kõik inimesed võivad olla halvad, oleneb vaid, kelle silmade läbi vaadatuna. See, kellel on halb, peab eemaldama halva enda seest, mitte peeglist,» selgitab ta oma raamatus «Naiselikkuse saladused».