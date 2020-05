J. K. Rowling avaldab veebis tasuta uue lasteraamatu

Rowling on varem rääkinud, et pärast «Harry Potteri» sarja on tal plaanis olnud uus lasteraamatute sari, mida ta nimetab «poliitiliseks muinasjutuks». Projekt lükkus edasi ja kuigi paberraamat ilmub selle aasta lõpus, siis digitaalsel kujul on see juba nüüd loetav. Pealegi veel tasuta, et lastel oleks isolatsioonis midagi teha.