«Kahjuks leidis aset ainult üks kaklus, ja seegi lõppes kiiresti. Sellest hoolimata oli jooming hea!»

«Ütle skaldile, et ta laulaks veel ühe laulu.» Ma palusin Battewaldil veel laulda, mida ta ka tegi, ja see kõlas sama kaunilt kui esimesel korral. Kui ta vaikis, viskas Knud mungale kuldmündi, ja kui ma poleks Knudi nii hästi tundnud, siis oleksin võinud vanduda, et tema silmanurgas oli pisar. Võibolla oli see kõigest hallis hõljuv suits, mis Knudi silmad kipitama pani, sest seda kerkis koldest palju. Ma tõusin ja tõstsin oma õllekannu.