Hilary Mantel soovitab: raamat, mis õpetab sind kirjutama

Kuna kirjandusüritus Hay Festival toimub tänavu digitaalselt, on esinema kutsutud külalised palutud soovitama raamatuid, mis lugeja rännakule viivad. Kirjanik Hilary Mantel soovitab lugeda Richard Coheni teost «How to Write Like Tolstoy» («Kuidas kirjutada nagu Tolstoi»).