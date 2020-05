Ilmub raamat äriplaanide koostamisest

Raamat sisaldab lihtsat ja seostatud ülevaadet ettevõtlusest, äriplaani koostamisest ja rahastajate ootustest ettevõtja jaoks positiivse rahastusotsuse tegemisel. Lisaks on autor raamatusse kokku kogunud 75 enamlevinud märkust rahastajatelt äriplaanides esinevate puuduste kohta, mille tulemusel on rahastustaotlusele tehtud eitav otsus.

«Raamatu «Eduka äriplaani koostamise valem» ilmumine on minu jaoks eriline sündmus, mis võtab kokku minu pikaajalise töökogemuse nii ettevõtete panganduses kui ka äriplaanide koostamises,» ütleb Sirle Truuts. «Raamatu olen kirjutanud eelkõige ettevõtlikule inimesele või äriplaani koostajale, kes soovib mõista äriplaanide olemust ja rahastajate ootusi. Sageli just nende asjaolude vähene mõistmine loob ebaedukaid äriplaane, mille koostamiseks on sageli kulutatud palju aega ja raha.»