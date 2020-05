Kirjanik Michael Rosen veetis intensiivravil 47 päeva

Populaarse lasteraamatu «Me peame karujahti» autor, luuletaja ja saatejuht Michael Rosen kirjeldas Twitteri vahendusel juba 22. märtsil oma enesetunnet ja ütles, et kraadiklaas näitab aina aiateibaid, käed on jääkülmad ja pea tulikuum. Haiguse alguses olid tal pidevalt nii tugevad külmavärinad, et voodi rappus. «Kujutage ette sõjakangelast, kel on rätik hambus samal ajal, kui kaaslane ta haava põletamiseks sellele kuuma sütt peale viskab,» kirjeldas ta.

Järgmisel päeval kirjutas mees, et ei tea, kas tegu on koroonaviiruse või raske gripiga. Kirjaniku naine Emma-Loise Williams jätkas Twitteris mehe tervise kohta postituste tegemist ja märkis, et esialgu ei osanud nad midagi hullu karta, sest Michaelil ei tekkinud köha. Paraku ei andnud palavik järele ning lihasvalu ja väsimus süvenesid nii palju, et nad otsustasid kiirabi kutsuda, edastab The Guardian.