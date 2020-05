5 raamatut, mida kinkida koolilõpetajale

Raamatus on elutargad tsitaadid igasse päeva. 365 lehekülge tarku sõnu suurtelt sõnameistritelt läbi aegade, kõrvuti pastelsete illustratsioonidega igal leheküljel. Helen Exley tsitaadikogumikes on üle 300 000 kõigi aegade inspireerivaima ütluse, tema tarkuseraamatuid on maailmas müüdud üle kolme miljoni. Sellest imelisest kogumikust leiate tema parimad tsitaadid.