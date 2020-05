Bill Clinton ja James Patterson avaldavad juba teise koos kirjutatud põneviku

Kirjastus Century andis teada, et Clintoni ja Pattersoni teine raamat «President’s Daughter» («Presidendi tütar») ilmub 2021. aasta juunis. Väidetavalt on romaanis selliseid detaile, mida saab teada vaid president. Romaanid on eraldiseisvad ja kuigi teoselt on sarnased pealkirjad, ei ole tegu sarjaga.

«Ma ei kujutanud kunagi ette, et võiksin kirjutada raamatu koos nii meisterliku jutuvestjaga nagu on Jim, rääkimata siis veel kahest raamatust,» ütles Bill Clinton väljaandele The Guardian. «Ma olin esimese raamatu edu üle väga tänulik, ja ma usun, et lugejad naudivad «Presidendi tütart» sama palju, kui ma naudin selle kallal töötamist.»

Bill Clinton valiti Ameerika Ühendriikide presidendiks 1992. aastal, ta töötas sel ametikohal 2001. aastani. Ta on kirjutanud mitu tõsieluraamatut, sealhulgas «My Life» («Minu elu»), millest kujunes rahvusvaheline menuk. «President on kadunud» on tema esimene romaan.