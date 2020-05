Joel Juht: 12 aastat loobusin oma sünnipäevadest ja kõigest, mis võiks raha kulutada

Joel on elav näide sellest, et elutantsulava vallutatakse eranditult oma hingekõla taktis ja olgu proovitundides sammud kui tahes keerulised, siis õige koreograafia jõuab järele, lihtsalt varem või hiljem. Joeli loos pole praktika paradokse, sest päris kõik võidud ei ole tulnud võitluseta ja ta teab seda tunnet, kui tossupaelad on lahti seotud ning ees ootamas komistamine, kuidas siis taas veelgi tugevamini püsti tõusta ja edasi minna, seejuures pakkudes muutusi paljude eludes. Unistusest muuta maailma läbi tantsu on saanud reaalsus ja tema elutöö, mis puudutab noorte kui ka vanemate kaasteeliste hingi ja annab sihi tulevikuks ning usu, et kõik on võimalik kui teed selle nimel südamega tööd.