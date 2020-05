Mari Metsallik: mees jääb alati selle naisega, kelle kõrval ta paremaks muutub

Mari Metsalliku uus raamat «Naiselikkuse saladused» viib lugeja metshaldja muinasjutulisse maailma, kus peategelaseks on Armastus, kelle elujõuks on Naiselikkus. Autor jagab vaateid, kogemusi ja salanippe oma isiklikust elust, mis lähtub üdini naiselikust olemise viisist. Mari Metsalliku eluviis ja ilmavaade on tänapäevastest tavapärasustest tõenäoliselt veidi teistmoodi. Tänu sellele mõjuvad tema lähenemine ja lood lugejale värskelt ja kohati lausa muinasjutuliselt.