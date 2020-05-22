Vaata, kes eesti autoritest saavad suurimat laenutushüvitist

Autorihüvitusfond maksis tänavu laenutushüvitised autoritele välja varem kui tavaliselt.
Kõige rohkem saavad 2019. aasta eest laenutushüvitist:
- ILMAR TOMUSK 3775,14
- ERIK TOHVRI 3627,66
- AINO PERVIK 2627,67
- ANDRUS KIVIRÄHK 2409,04
- KATRIN PAUTS 2397,85
- PIRET RAUD 2363,7
- RAILI PUSKAR 2284,6
- MIKA ARTO JUHANI KERÄNEN 2102,66
- ENO RAUD 1949,77
- MARJE ERNITS 1886,95
- IRA LEMBER 1590,23
- TÕNU ÕNNEPALU 1555,75
- ÜLLE JÄLLE 1528,41
- REELI REINAUS 1474,28
- EET TUULE 1454,89
- KRISTIINA KASS 1435,62
- INDREK HARGLA 1370,58
- TIINA KANARBIK 1356,68
- HELI KÜNNAPAS 1311,08
- LEELO TUNGAL 1293,06