R, 22.05.2020
Klienditugi
Vihja
Telli leht
Kuuluta
Reklaam
Uudiskiri
RUS
ENG
Täpsem otsing

Vaata, kes eesti autoritest saavad suurimat laenutushüvitist

Kirjanik Ilmar Tomusk.

FOTO: Liis Treimann

Autorihüvitusfond maksis tänavu laenutushüvitised autoritele välja varem kui tavaliselt. 

Kõige rohkem saavad 2019. aasta eest laenutushüvitist: 

  1. ILMAR TOMUSK 3775,14
  2. ERIK TOHVRI 3627,66
  3. AINO PERVIK 2627,67
  4. ANDRUS KIVIRÄHK 2409,04
  5. KATRIN PAUTS 2397,85
  6. PIRET RAUD 2363,7
  7. RAILI PUSKAR 2284,6
  8. MIKA ARTO JUHANI KERÄNEN 2102,66
  9. ENO RAUD 1949,77
  10. MARJE ERNITS 1886,95
  11. IRA LEMBER 1590,23
  12. TÕNU ÕNNEPALU 1555,75
  13. ÜLLE JÄLLE 1528,41
  14. REELI REINAUS 1474,28
  15. EET TUULE 1454,89
  16. KRISTIINA KASS 1435,62
  17. INDREK HARGLA 1370,58
  18. TIINA KANARBIK 1356,68
  19. HELI KÜNNAPAS 1311,08
  20. LEELO TUNGAL 1293,06