Seeneteadlane tähistas oma raamatu ilmumist väga ainulaadsel moel

Teadlane selgitas, et kõigepealt niisutas ta raamatut ja seejärel inokuleeris seda austriseene niidistikuga. Seen sai raamatust toitu ja kasvas sellest välja kõigest seitsme päevaga.

Merlin Sheldrake’i sõnul seedib austriseen (Pleurotus ostreatus) väga paljusid asju – toornaftast suitsukonideni välja – mistõttu on see ka üks kõige lootustandvamaid seeneliike müoremediatsioonis. «See on ka väga maitsev, kui seda praadida kergelt küüslaugus, ja võib panna autori oma sõnu sööma,» märkis ta.