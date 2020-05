NÄDALA RAAMAT ⟩ Tuhanded faktid maailma kõige armastatumatest mänguasjadest

Miljardid Lego klotsid on miljoneid maailma lapsi rõõmustanud enam kui seitse aastakümmet. Nüüd on nad eestikeelsena jõudnud kaante vahele.

Kas teadsite, et Lego suurim ehitis Taj Mahalist koosneb ligemale 6000 tükist? Või et kuut ühesugust Lego standardklotsi saab omavahel ühendada enam kui 900 miljonil moel? Need ja tuhanded teised faktid ehk sisuliselt kõike armastatud klotsidest saab teada raamatust «LEGO: Absoluutselt kõik, mida sa teadma pead».