Kuidas kõrvenõgest korjata, kuivatada ja köögis kasutada?

Kõrvenõges on mitmeaastane, 80 cm – 1,5 m taim, kasvab metsaservadel, raiesmikel, põllu äärtes, heinamaa servades ja ka kompostihunnikutes. Kõrvenõgese lehtedes on palju mineraalaineid (raud, kaltsium, räni, kaalium, magneesium, fosfor, tsink, seleen), vitamiine (A, B, C), steroole, fenoole jpm elutähtsaid aineid.