5 raamatusarja neile, kes ei jõua «Videviku» saaga uut osa ära oodata

Otsuse langetamisele järgnevate ränkraskete katsete ajal võtab Beatrice endale nimeks Tris ja annab koos teiste kandidaatidega endast kõik, et olla oma valiku vääriline. Kandidaatide vastupidavus pannakse proovile karmides füüsilistes katsetes ja pingelistes psühholoogilistes simulatsioonides, millel on mõne jaoks laastavad tagajärjed. Kuna katsed muudavad kõiki, peab Tris otsustama, kes on tema tõelised sõbrad ja kuidas mahub uude ellu armulugu kord ligitõmbava ja siis jälle teda marru ajava noormehega. Aga Trisil on ka saladus, mida ta varjab kõigi eest, sest teda on hoiatatud, et vastasel juhul võib teda oodata surm. Avastades, et näiliselt ideaalset ühiskonda ähvardavad lõhkuda rahutused ja teravnevad lahkarvamused, saab ta ühtlasi teada, et tema saladus võib aidata tal oma lähedased päästa… või siis hävitab hoopis tema enda.

Debüütautor Veronica Roth tungis oma «Lahkulööja» sarja esimese osaga jõuliselt noortekate maailma. Sari koosneb düstoopilistest põnevikest, mis peidavad endas innustavaid otsuseid, südantlõhestavaid reetmisi, rabavaid tagajärgi ja ootamatut armulugu.

Eesti keeles ilmus sari kirjastuselt Pegasus.

***

Maggie Stiefvater «Värin». FOTO: Kirjastus Tänapäev

Maggie Stiefvateri triloogia Mercy Fallsi libahuntidest

Sarja kuuluvad raamatud: «Värin», «Palavik», «Igavesti».

Grace on aastaid vaadanud oma maja taga metsas elavaid hunte. Üks kollaste silmadega hunt vaatab alati vastu. Ta tundub Grace’ile väga tuttav, aga tüdruk ei taipa, miks.

Samil on kaks elu. Hundina pakub ta sõnatut seltsi tüdrukule, keda armastab. Inimesena ei julge ta armastatule kunagi läheneda ... kuni praeguseni.

Kui Grace’i ja Sami armastus ilmsiks tuleb, peavad mõlemad võitlema, et Sam jääks inimeseks, mitte hundiks. Kuid see tähendab, et neil tuleb silmitsi seista armilise mineviku, hapra oleviku ja võimatuna näiva tulevikuga.

Eesti keeles ilmus sari kirjastuselt Tänapäev.

***

«Surematud» Alyson Noël

Alyson Noël «Igavesti». FOTO: Pegasus

Pärast kohutavat õnnetust, milles hukkusid tema ema, isa, õde ja nende koer Tulikas, näeb kuueteistkümneaastane Ever Bloom inimeste aurasid, kuuleb nende mõtteid ja teab neid puudutades nende tervet elulugu. Ta poeb kasvõi nahast välja, et otseseid kontakte vältida ja oma võimeid maha suruda. Koos kahe sõbraga on ta oma uues keskkoolis veidrikuks tembeldatud – kuid kõik muutub, kui ta kohtab Damen Auguste’i.

Damen on imeline, eksootiline ja rikas. Ta on ainus, kes suudab Everi peas müra ja juhuslikku energiat vaigistada, kasutades sedavõrd jõulist maagiat, nagu suudaks ta otse Everi hinge piiluda. Kui Ever on sügavamale Dameni ahvatlevasse saladuste ja mõistatuste maailma kistud, on tal rohkem küsimusi kui vastuseid. Ja tal pole aimugi, kes Damen tegelikult on või mis ta on. Ainus, mida Ever teab, on see, et ta on Damenisse sügavalt ja paratamatult armunud.