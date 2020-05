Ilmus täpne ja silmi avav raamat viiruste kohta, mis on inimestele nii palju häda ja viletsust põhjustanud

Viimane aasta on olnud kantud viirusepaanikast. Pealkirjad ajakirjanduses, terviseameti hoiatused ja koduse õmblusmasinaga valmis vuristatud näomaskid – see kõik tuletab meile meelde viiruste hävitavat jõudu.

Viirused on väikseimad teadusele tuntud tegelased, kuid ometi on kogu planeet nende haardes. Nad aitasid tekkida esimestel eluvormidel, kannavad vastutust paljude inimkonda laastavate haiguste eest ja jätkavad meie saatuse ohjade hoidmist ka eelolevatel sajanditel.

Carl Zimmer, populaarteadusele keskendunud kirjanik ja New York Timesi kolumnist, juhatab meid läbi ajaloo, alustades esimesest kirjalikust, tavalist külmetust käsitlevast allikast ja jõuab välja tänapäevase bioloogia eesliinini, teadlasteni, kes aitavad mitmekesistada meie ettekujutust viiruste maailmast. Ebola, MERS, Chikungunya viirus: värsked teaduslikud avastused, sada miljonit aastat vana ja vöölaste, elevantide ning inimeste ühist eellast nakatanud viirus; erinevad uued arusaamad selle kohta, kuidas kliimamuutus võib endaga kaasa tuua senisest veelgi tapvamaid haiguspuhanguid. Zimmeri arusaadavad selgitused ja põnevad lood näitavad ilmekalt, kui tihedalt on inimeste ja viiruste ajalugu omavahel läbi põimunud. Ühtaegu julgustav ja hirmutav «Viiruste planeet» on paeluv retk aukartustäratavasse varjatud maailma.

Carl Zimmer on ajalehe New York Times kolumnist, ajakirja National Geographic ja mitmete teiste ajakirjade kaasautor. Ta on kirjutanud kolmteist raamatut, teiste seas «Parasite Rex», «Sould Made Flesh» ja «Microcosm». Lisaks on ta õppejõud Yale’i ülikoolis, kus õpetab tudengeid teadusest ja keskkonnast kirjutama.