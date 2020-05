Jana Paulman: naiseks saadakse alles pärast esimese lapse sünnitamist

Oma esiklapse isasse armusin ma sügavalt. Pärast vägivaldseid kogemusi enne seda suhet leidsin endas siiski jõudu ja energiat veel armuda. Olin ju ikkagi veel noor naine, 20-aastane, kui temaga kohtusin. Läksin sellesse suhtesse küll kurva «pagasiga», kuid lasin siiski selle mehe enda südamesse. Esimesest armumisest malevas oli möödunud kaks aastat ja vahepeal olin tunda saanud vägivalda enda peal. Polnud just lihtne võtta vastu uus armastus, kuid see oli siiski võimalik. Pealegi tahtsin unustada kõik halva ja minna heaga edasi.

Vahepeal käisin ka mõnedel kohtingutel, kuid lõpetasin kohtingud enne, kui need üldse jõudsid millekski areneda. Olin psühholoogiliselt ja füüsiliselt kõvasti kõrvetada saanud, seetõttu tekkis raskusi meeste usaldamisega. Isegi kui need mehed olid igati meeldiva käitumisega.

Naine, kes on palju haiget saanud, vajab aega, et tekiks uuesti turvatunne. Temaga peab käituma hoolivalt ja kannatlikult. Kiirustamine ei tulnud minu puhul kõne allagi, eriti seksiga.

Lõpuks vastas ajakirja Pilk kuulutuse taga olnud mees mu kirjale. Ta oli kunstnik. Mina ise olin samuti boheemlaslik ja armastasin kunsti. Sellest algaski mu esimene päris armulugu. Intiimsuseni läks veel pikalt aega, kuna olin ikka veel oma kookonis kinni. Tõrkeid oli mõlemalt poolt. Mäletan, et andsin suhtes olevatele probleemidele veel hagu juurde, öeldes krõbedaid asju, sest ma ei mõistnud, miks meil ei teki intiimsust, kuigi olime ju armunud. Selline käitumine minu poolt oli tahumatu ja vale, vägagi kohatu. Põhjuseks oli mu noorus ja kogenematus. Niikaua kui me olime jäigad ja usaldamatud, sidet ei tekkinud, kuid mehe ja naise intiimsuse tekitas just see, et tunnistasin oma viga, kuigi see tunnistamine oli väga valus ja raske. Jää murdus ja armastus arenes.