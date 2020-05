Rongisõit Indias õpetab hilinemise ja räpasusega harjuma

Mumbai, oktoober 2001

Reisiraamat on meid juba hoiatanud, et India rongid hilinevad väljumisega legendaarselt palju. Jah, me teadsime. Aga ikkagi on see uskumatu: rahvas istub rongi peal, justkui kohe-kohe minek, aga millegipärast seisame jaamas veel kaks ja pool tundi. Iga natukese aja tagant avaneb uks, vagunisse tuleb eeskojast pahvak uriinihaisu ja sisse ronib mõni uus kerjus või mitu. Küll näeme kummaliste muhkudega kaetud ema ja last, küll ilma ühe või teise jäsemeta ringi liipavaid täiskasvanuid. Nõudlikult surub ilma jalata mees oma jalakondi mulle peaaegu sülle, ilmega, et enne ta seda ära ei võta, kui on raha saanud. Hirmus on. Kui ta mind puudutab, kui suure tõenäosusega ma siit mõne haiguse saan?… Jah, ma annan raha. Mingu ära, jätku mind rahule. Jalatu mees kaob ja hetke pärast liipab uus asemele.

Võibolla oleks ikka kallima rongipileti pidanud ostma? Ostuhetk juhtus nii kiirelt, meil polnud mahti hinda kodusesse rahasse ümber arvutada. Nüüd pole teha muud kui tõdeda, et kallim ja privaatsem vagun oleks tegelikult ka päris odav olnud…

Meie vastas istuvad kaks naist ja kaks last. Nende rongile panemine on perekondlik üritus, kuhu on kaasatud ka kuus meest. Kõik istuvad rahulikult, tihedalt külg külje kõrval, ajavad omavahel naljajuttu, tunnid lähevad… Isegi kella nad ei vaata. Kui lõpuks rong liikuma hakkab, hüppavad mehed viimasel hetkel maha ja jäävad jaama lehvitama.

Epp Petrone «Kas süda on ümmargune? Jumala juurde». FOTO: Petrone Print

Ja lõpuks sõidame! Mitte just väga kiirelt, aga ega kiiret polegi. Tunnid tiksuvad. Vahepeal tehakse kummalisi peatusi kusagil keset tühermaad, kus jaamasid pole. Rong on hiiglama pikk ja me ei näe, mis seal ees toimub. Võibolla on mõni lehm end raudteele lesima keeranud? Tänaval nägime enne sellegi olukorra ära, et end mõnusalt posti vastu sügav lehm võib tõesti liiklusseisaku põhjustada. Enne autod ja rikšad edasi sõita ei saa, kui lehm on oma püha selja ära süganud ja edasi jalutanud. Aega on!

Tasapisi hakkab see indiapärane «kiiret pole kuhugi» mulle naha vahele imbuma. Aeg voolab omamoodi rütmiliselt, seda tähistab iga natukese aja tagant meist mööda kõndiv ja ninahäälel undav poiss: «Koofii! Tšaaai!» Meie juures jääb ta iga kord seisma, küünitab teeklaasidega kandiku otse meie nina alla ja tõmbab küünega klõbinal klaasidest üle. Küüned on tal pisikeste mustade küünealuste rantidega, see ei tekita meis kuidagi soovi neist klaasidest jooki tellida. Kuidagi põnevalt rõve on olla, sees iiveldab. Peatustes tuleb platvormilt meie aknasse rasvakärsahaisu ja muidugi seda kummalist magusvürtsikat aroomi. Kuigi tamburist tuleva uriinilõhnaga segatud, on see ikkagi isuäratav.