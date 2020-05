Vaata Rupert Sheldrake'i veebiloengut morfilisest resonantsist

Sedapuhku on teemaks morfiline resonants – s.o teooria, mille eest ta 1981. aastal ketseriks (uuemas kõnepruugis pseudoteadlaseks) kuulutati. Nimelt kirjutas maailma mõjukaima teadusajakirja peatoimetaja John Maddox oma kurikuulsas juhtkirjas, et Sheldrake’i samal aastal ilmunud raamat «Uus eluteadus» väärib tuleriita. Aastad hiljem BBC dokumentaalfilmile «Ketser» antud intervjuus ütles Maddox: «Sheldrake eelistab maagiat teadusele ning ta tuleb hukka mõista samal viisil nagu mõisteti hukka Galileo. Ja ka samal põhjusel – see on ketserlus.»