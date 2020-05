Kirjanik Neil Gaiman palus avalikult vabandust karantiinireeglite rikkumise pärast

Fantaasiakirjanik Neil Gaiman kirjutas mai alguses oma blogis, et lahkus Uus-Merermaalt, sest tema abielu Amanda Palmeriga on triivinud karile. Kirjanik leidis, et kuna kriisi tõttu on nad naisega kogu aeg ninapidi koos olnud, siis tuleb neil teineteisele veidi vabadust ja hingamisruumi anda. Gaiman reisis enda sõnul maski ja kindaid kandes Inglismaale ning sõitis sealt edasi autoga Šotimaale Skye saarele.

Šotimaal on aga lubatud vaid hädavajalik reisimine, mistõttu külastasid kirjanikku esmaspäeval politseiametnikud, kes temalt reisi kohta aru pärisid. «Talle anti nõuandeid hädavajaliku reisimise kohta ja tuletati meelde, millised on Šotimaal kehtivad reeglid,» sõnas inspektor Linda Allan väljaandele The Guardian.

Esmaspäeva õhtul kirjutas Neil Gaiman, et tegi reisides vea ja palus saare elanike käest vabandust. Ühtlasi tänas ta politseinikke ja palus andestust, et ametnikud pidid oma hinnalist aega tema peale raiskama. «Ma olen kindel, et ma olen oma elus teinud ka tobedamaid asju, aga see on kõige rumalam tegu, mis ma tüki aja jooksul ette olen võtnud,» kirjutas Gaiman ja selgitas, et otsustas lahkuda, kuna ta kodune elu oli isolatsiooni tõttu peapeale pööratud. Uus-Merermaal tundis ta end oma sõnul rohkem kui pisut ülekoormatuna ja lõksus olemise tunne hakkas paanikat tekitama.

«Sain eile vestelda kohalike politseiametnikega, kes ütlesid, et kõike arvesse võttes oleks ma siiski pidanud turvaliselt Uus-Merermaale jääma, ja ma olen nendega nõus,» sõnas ta. «Eeskätt tahtsid nad kindlaks teha, et minuga on kõik korras, et ma olen olnud eneseisolatsioonis ja et ma jätkan enda isoleerimist, kuniks olukord lõpeb ning et ma tean, mis reeglid siin kehtivad. Nii nagu kõik teised kohalikud, kes on minuga ühendust võtnud, olid ka nemad hämmastavalt sõbralikud.»