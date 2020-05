Säravkollane suvekuulutaja võilill – mida sellest teha?

Iga taime juures on välja toodud näpunäiteid kogumiseks ja kuivatamiseks ning kasulikke retsepte ja viise, kuidas taimi kõige parem hoiustada, et neis leiduvaid kasulikke aineid saaks kätte aastaringselt. Autor jagab raamatus oma aastatepikkuse töö ja hobi käigus kogutud teadmisi ja kogemusi, millest on kasu kõigil, kes igapäevaselt ravimtaimedega ei tegele, kuid tahaksid seda edaspidi teha ning looduse pakutavate kasulike ainete abil oma tervist hoida ja turgutada.

Sellest artiklist leiad katkendi raamatust «Eesti väike ravimtaimeraamat», kus võetakse eraldi ette kõigile tuntud ilus kollane võilill ning selle erinevad omadused.

Võilill - Taraxacum spp.

Võlill on korvõieliste sugukonnast, mais ja juunis õitsev, 30-40 cm, kollaste õitega, sarviliste servadega lehtedega taim. Kasvab heinamaadel, hoovides, aedades ja põldudel umbrohuna.

Toimeaine

Karotiinid, triterpenoidid, mõruained, flavonoidid, mineraalained (kaltsium, kaalium, vask, mangaan, fosfor, tsinkseleen), vitamiinid (A, K, B1-B6, C, E)

Kasulik

Lehed on rohkem vett väljutava toimega, juured toimivad tugevamalt seedeelunditesse - on kõhunäärme ja nõret ja sapieritust suurendava söögiisu tõstva toimega, erinevatel osadel on maksa kaitsev ja maksarakkude uuenemist soodustav toime.

Köögis

Lehed sobivad salatitesse. Varjus kasvanud lehed pole nii kibedad. Kibeda maitse eemaldamiseks võib lehti enne tarvitamist soolavees leotada. Autor korjab võilillelehti põõsaste või õunapuu alt. Lehtedes on kordades rohkem toitaineid kui üheski teises salatitaimes. Kibedam on lehe keskosas olev roots, selle võib ka eemaldada.

Salat

Lehed hakkida, valmistada kaste palsamiäädikast (võib olla ka sidruni-, ebaküdoonia vm hapu mahl), meest ja õlist. Sega võilillelehed ja kaste, lase seista 5-10 minutit. Sega juurde head riivitud juustu. Naudi koos omleti või söögiga. See salat on oma headuses üllatanud kõiki meie aia kliente.

Marineerimine

Noori puhkemata õienuppe võib marineerida nagu kurke, kappareid või muid köögivilju. Saab kasutada salatites liha kõrvale.

Siirup

Kui võililled hakkavad õitsema, saab teha õitest ka siirupit või nn võilillemett.

Korja värskelt õitsema hakanud õied, vala üle keeva veega, nii et vesi kataks õied, lase seista soojas 6-12 tundi, vahepeal segades ja kurna. Lisa sidruni-, või ebaküdooniamahl või muud haput mahla, kui muud pole, siis kasvõi sidrunhapet ja kuumuta keema, lisa 1 l kohta 1 kg suhkrut. Soovitatav kuumutada, et saada siirupile omane konsistents. Autor ise on lisanud moosisuhkrut või pektiini. Siis ei pea niikaua kuumutama ja saab paksema siirupi.

Vahel on siirup jäänud ka roheka värviga. Mahesidruni viilud annavad huvitava maitse. Maitse ja värv oleneb korjamisajast.

Veel võib valmistada võililleveini ja mõdu, söögiks on kasutatud ka võilille kupatatud ja keedetud juuri. Kes enne isetegemist tahab proovida, võib minna võilillefestivalile, mis toimub igal aastal Pärnumaal. Võilillest tehtud salateid, siirupeid ja muid toite on pakutud ka Karepal ravimtaimeaeda külastavatele gruppidele ja kõigile on meeldinud.

Talveks kuivata 40 kraadi juures nii õisi kui lehti. Võib ka sügavkülma panna smuutide valmistamiseks ja õisi praadimiseks.

Ohud