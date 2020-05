Imbi Paju «Tõrjutud mälestused» ilmus Soomes tänapäeva kirjandusklassika hulka valituna

Kirjastuse osakonnajuhataja ja Imbi Paju raamatute toimetaja Mari Hyrkkäen põhjendas avaldamisotsust: «Teos on ilmunud kaheksas keeles, läinud aastal ka ungari ja rumeenia keeles ning on jõudnud ringiga meie juurde tagasi. Oleme selle üle rõõmsad, sest see teekond näitab raamatu ajatust. Selles leidub uusi tähendusi, mida avastada erinevatel ajaperioodidel maailma eri paigus ja erinevate põlvkondade seas. «Tõrjutud mälestused» on sügav lugemiskogemus, mis annab jätkuvalt avastuslikke õppetunde inimlikkusest ja väikese inimese saatusest keset ajaloo torme.»

Imbi Paju «Tõrjutud mälestused». FOTO: Gallus

Kirjastus toob esile, kuidas «Tõrjutud mälestused» avab hingematval viisil Stalini terrori mehhanisme ja inimeste saatusi okupatsiooni all. Imbi Paju enda ema ja ta kaksikõde viidi 18-aastastena 1948. aastal Venemaale Gulagi sunnitöölaagrisse – need on mälestused, millest pole võimalik vabaneda. Islandi teatriprofessor Stefán Jónsson on öelnud, et Paju raamat räägib armastusest ema, isamaa ja inimkonna vastu. Üks tänapäeva parimaid Gulagi uurijaid Anne Applebaumi saatesõnad raamatule on: «Rääkides oma ema saatusest, kirjeldab ta terve rahva lugu.»

Soomekeelses teoses saavad sõna ka kirjanik ja psühhoanalüütik Mikael Enckell ning Toomas Hendrik Ilves. Raamatu kaanetutvustuses on ära toodud, et aastal 2013 andis Soome president Imbi Pajule Soome Lõvi Rüütelkonna 1. järgu rüütliristi.

Imbi Paju oli kutsutud sel kevadel Helsingi Ülikooli pidama loengut «Tõrjutud mälestustest» ja oma mälutööst filmi ning teiste teoste kaudu. Paraku jäi loeng koroonaviiruse tõttu ära ja lükkus tulevikku.