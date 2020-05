Ettevõtja ja personalispetsialist Ketlin Kasaku 7 raamatusoovitust

Olen suur John Maxwelli austaja, sest mulle meeldib tema oskus siduda kristlikud väärtused ärimaailmaga. Eriti kõnetab mind tema väide, et õiged juhid ei ole üksi ning kui oled tipus üksi, siis on teekonnal midagi valesti tehtud. Lisaks nautisin tema selget ja ladusat seletust juhi ning liidri erinevusest ja inimeste kaasamise meetoditest.

Esimest korda lugesin seda raamatut umbes kümme aastat tagasi ja just see raamat tekitas minus tõelise ettevõtja-pisiku. Mulle meeldib, et raamat kummutab väite, nagu ausal teel rikkaks ei saaks. Autor on loonud suure pereäri, loobunud ebaausal teel pakutud tehingutest ning töötanud üles firma, mis pakub suurt väärtust. Nüüd olen kindel, et ka ausal teel saab elus kaugele jõuda!

Antud raamat räägib sellest, miks miljonärid on üldse miljonärideks saanud ja miks on neil rohkem raha kui teistel. 52 elulist näidet edukatest inimestest annab ilmeka tõestuse, et ka lihtsatel inimestel on võimalus suureks eduks. Samas on oluline mõista, et ainult raha taga ajades tõenäoliselt rikkaks ei saa. Raha tuleb kõrvalproduktina mõttekat, missiooniga asja tehes.