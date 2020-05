Bill Gates jagab kriisijärgseks suveks põnevaid raamatusoovitusi

«Ma olin aastaid meditatsiooni suhtes skeptiline,» tõdeb Gates. «Nüüd teen seda nii tihti kui saan – kui aeg lubab, siis kolm korda nädalas. Minu usku muutsid Andy raamat ja tema loodud äpp Headspace.» Endine buda munk Andy Puddicombe oskab paljude lihtsate metafooride abil selgitada potentsiaalselt keerukaid meditatsiooni mõisteid. Kuna praegusel ajal kulub meile kõigile ära päevas mõneminutiline paus, mil stressist vabaneda ja keskenduda, siis on see raamat hea asi, millest alustada.

7. Joshua Foer «Tantsib Einsteiniga» («Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything»)

Kui ostid omale õppimiseks mõnd uut oskust, siis on mälutreening selleks Gatesi meelest väga sobiv hobi. Foer on teaduskirjanik, keda huvitab väga see, kuidas mälu toimib, ja miks oskab mõni inimene imekombel fakte meelde jätta. Autor võtab sind endaga kaasa USA mälumeistrivõistlustele ning tutvustab tehnikaid, mis aitasid tal hämmastaval kombel selle ka võita.

Matt Damon filmis «The Martian». FOTO: 20th Century Fox/AP/Scanpix

8. Andy Weir «Marslane» («The Martian»)

«Ehk mäletate mõne aasta tagust filmi, kus Matt Damon kehastas botaanikut, kes Marsile maha jäi ja otsustas oma hirme ületades olukorrast teaduse abil jagu saada,» ütleb Gates. «Me teeme uudse koroonaviirusega sama.»

9. Amor Towles «Härrasmees Moskvast» («A Gentleman in Moscow»)

Gatesi selgitusel elab peategelane läbi midagi sellest, mis on sarnane meie praeguse olukorraga: ta ei saa oma majast väljuda. Siiski ei ole ta haigusi tõttu karantiinis – on 1922. aasta ja tegu on Vene härrasmehega, kes kannab hotellis aresti all eluaegset vanglakaristust. «Minu meelest on see lõbus, nutikas ja üllatavalt positiivne lugu sellest, kuidas end ümbritsevast parim anda,» soovitab ta.

10. Graeme Simsion «Naiseotsing» («The Rosie Project»)

Gatesile meeldisid kõik «Projekt Rosie» kolm raamatut, mis ajasid teda hingest naerma. Raamatud räägivad Aspergeri sündroomiga geneetikust, kes esimeses raamatus läheb omale naist otsima ning teises ja kolmandas loob pere. Lõppkokkuvõttes on lugu sellest, et inimene, kes tundub teistele veider, ei ole tegelikult sugugi nii teismoodi kui eemalt tundub. Bill Gatesile soovitas neid raamatuid tema naine. «Ja mul on väga hea meel, et ta seda tegi,» märgib Gates.

11. Thi Bui «The Best We Could Do»

Tegu on graafilise romaaniga, milles on kombineeritud hämmastav jutuvestmisoskus ja silmatorkavad visuaalid. Thi Bui on koomiksi vormis jutustanud oma eluloo ja räägib ka oma vanematest, kes Vietnami sõja üle elasid. «See on sügavalt isiklik raamat, mis uurib lapsevanemaks ja põgenikuks olemist,» kiidab Gates.

12. Allie Brosh «Hyperbole and a Half: Unfortunate Situations, Flawed Coping Mechanisms, Mayhem, and Other Things That Happened»

Ka see raamat on koomiks, kuid palju kergema sisuga. Gatesi sõnul kulub selle lugemiseks maksimaalselt kolm tundi ja on kahju, et see nii ruttu läbi saab, sest tegu on tõeliselt naljaka ja nutika teosega. «Ma olen Melindale oma tosinjagu hirmnaljakaid lõike ette lugenud,» tunnistab raamatusoovitaja.

13. Randall Munroe «Mis oleks, kui …?» («What If? Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions»)