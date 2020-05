Sven Vahar: leedulastel on oma riigi ja keele väiksuse suhtes samasugused kompleksid nagu eestlastel

Üsna kiirelt saab meile selgeks, et leedu keelest aru saamiseks pole meie senisest keelepagasist suurt kasu. Kui jätta välja rahvusvahelised sõnad nagu internet või kino, siis ühiseid sõnu eriti pole. Mõned üksikud on, näiteks ratas ja kirvis. Need mõlemad tähendavad leedu keeles täpselt sedasama mida eesti keeleski, ratast ja kirvest. Enamasti tuleb aga tuletada ja otsida kaugemaid seoseid vene keele kaudu. Dviratis on jalgratas. Loogiline ju – kaks-ratas. Grybas on seen ja baravykas on puravik. Kui eestlased on uhked selle üle, et meil on 14 käänet, siis leedulased on uhked selle üle, et nende keel on algsele indoeuroopa keelele lähim elav keel. See, et leedu keel on konservatiivne ja selles pole uuendusi, on muidugi müüt. Moodsasse leedu keelde ronivad samamoodi sisse vene ja inglise, aga ka poola laenud. Iga kord, kui üks nooruk ütleb teisele soriukas (mugandatud ingliskeelne sorry), saab mõni väärikas leedu keeleteadlane pähe veel ühe halli karva.