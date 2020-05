«Veepuudusesse kuivetunud mina ärkan tagasi elule nagu Okasroosike, printsi suudluse peale»

Okasroosikese lugu India aašramist

November 2001

Puttaparthi, India

Marat. Venemaalt. Kohtun temaga esimest korda aašrami kohvinurga juures.

«Aa, Eestist?» küsib suurt kasvu, laiaõlgne, poolpika talupojasoenguga tõmmu mees. Ta ei ole ei noor ega vana, vaid eatu ilus mees. Tundub, et vana olija. Mingis muus aegruumis võiks ta olla kirikuõpetaja, midagi õpetlikku ja pühalikku kumab temast ja tõmbab ta poole. Võibolla tõmbab miski minus omakorda teda. Igatahes juhtub nii, et ma mainin, et mul ei tule mediteerimine kuidagi välja, mõtted aina kimbutavad, ja Marat otsustab mind õpetada.

Nii istume kahekesi raamatukogu lähedal üksikul kiviastangul, lootoseasendis. Ta on silmad kinni pannud ja lubab mind «endaga kaasa viia vaimsele retkele valguse poole».

Asume teele. Ma proovin. Mu mõistus fikseerib kõike kahjuks täpselt nagu kellavärk. Nii, ütleb ta. Praegu on täpselt see koht ja aeg, kus õppida selgeks see kuulus teadlikult meditatsiooni minek. Mu aeg on praegu maha võetud, täiega. Mitte kusagile pole kiiret, mitte mingit eesmärki pole. Nii.

«Sul on vaja aeg ja ruum nüüd päriselt maha jätta,» kuulen Marati häält. «Sa oskad seda! Ära kunagi ütle endale, et sa ei oska. Aega pole olemas. Jäta ta. Ja sa oskad kõike. Sa oled kõikvõimas.» See hakkab juba hüpnoosi meenutama! Proovin, ohkan. Märkan segu hirmust ja tänulikkusest, ja küsimust: kas ma päriselt ka soovin, et see tundmatu vene mees mulle poolkogemata hüpnoosi teeks? Oh, miks ma jälle nii palju mõtlen! Märkan aina uusi mõtteid enda sees ujumas, saadan neid minema, nad kaovad, aga juba ujuvad asemele uued. Vähemasti ujuvad nad tasapisi aina rahulikumalt. Marat räägib midagi veel, sügaval unisel toonil, aga ma ei viitsi enam teda jälgida.

Lõpuks hakkab midagi juhtuma. Mingil hetkel olen jõudnud mõtteni, et ma ei olegi ehk jumalat eales päris korralikult ja lõpuni uskunud, sest mul on astronoomiaga oma suhe ja tundub, justkui vähendaks täheteadus jumala olemasolu võimalust. Saadan mõtte minema! Aga alles jääb miski: tunne, mida tähistaevasse pärani silmi vaatamine minust tekitab. Ma lihtsalt tajun taeva suurust. Kuni märkan, et möödunud on kaua aega. Nagu oleksin maganud, päranisilmi või kinnisilmi, ei mäleta. Aga mäletan, et ma tegelikult ei maganud.

Kas see ongi mediteerimine?

Mis iganes moel on Marat mind oma lähedusega aidanud. See hakkab mul välja tulema, aina lihtsamalt. Nüüd ma tean, et minu värav «seisundisse» minekuks on tähistaevas. Marat kutsub mind veel paar korda koos mediteerima. Enne ja pärast seda jalutame ringi ja arutame ilmaasju. Mu vene keeles on küll augud sees, aga selle lappimiseks saab taskusõnastikust abi.