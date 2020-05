GALERII ⟩ Rahvusraamatukogu avas pärast eriolukorda taas uksed

Alates tänasest on Rahvusraamatukogu avatud tööpäevadel kell 12-18 ning kasutada saab lugemissaale, piiratud ulatuses arvutitöökohti, tellida personaalset nõustamist ning külastada hoones asuvaid näitusi.

Rahvusraamatukogu korraldas oma ruumi ja teenused ümber nii, et see toetaks 2-meetrise distantsi reeglit. Raamatukogus teoseid või seadmeid käsitsedes on riiklik tungiv soovitus kanda kaitsemaski, mis võib olla ka isetehtud.