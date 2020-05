Kuidas tulla toime mõõdukalt raskete inimestega?

Rasked olukorrad ja rasked inimesed

Meil kõigil tuleb tööl ette raskeid olukordi. Nende lahendamisel tuleb teha kõigepealt selgeks, kas need tulenevad isiklikest eelistustest või peegeldavad organisatsiooni puudusi laiemalt. Puuduliku infrastruktuuri käsitelemine eeldab teistsugust lähenemisviisi kui toimetulek raske inimesega või sellistega, kelle töö ei vasta küllalt kõrgele professionaalsele standardile. Kui keskenduda üksikisikule, samal ajal kui süüdi on organisatsioon, muudab see probleemi veelgi hullemaks ja viib tähelepanu tegelikult põhjustelt kõrvale.

Kes on siis raske?

Ükskõik millal, kui on koos hulk inimesi, saab keegi ikkagi endale külge niinimetatud raske inimese sildi. See ei tähenda aga sugugi, et kõik peavad seda inimest raskeks. Kuid on üsna selge, et raskustel on põhjused ja põhjuseid tuleb mõista. Töötajat, kes suudab raske inimesega toime tulla, hinnatakse väga.

Toimetulek mõõdukalt raskete inimestega

Mõned inimesed on mõne inimese silmis rasked. Kuid teistel õnnestub nendega päris hästi koos töötada. Vahe on selles, et viimastel on paremad oskused mugandada oma käitumist, nii et see teise inimesega sobiks.

Kui leiate end konfliktiolukorras kellegi raskega, esitage endale küsimus, kas tema käitumine on õigustatud. Kas selle põhjus on minu sõnad või teod? Kas tema käitumine muutus, kui mina käituksin teistmoodi?

Raskete inimestega toimetulek oleneb suuresti sellest, kuidas suudetakse erinevaid lähenemisviise kasutada. Edukas müügimees mõistab seda ja suudab end suhte tulemuse maksimeerimise nimel muuta. Need, kes õpivad klientidega kohanema, saavutavad suurepäraseid tulemusi. Kui telefoni teises otsas olev isik on ettevaatlik ja kõhklev, oleks rumalus sundida teda otsust langetama. Aga kui teise aeg on piiratud ja tal on vaja võimalikult kiiresti asja tuumani jõuda, pole mõistlik laskuda detailidesse.