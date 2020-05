Rahvusraamatukogu on tänasest taas lugejatele avatud

Laenutustähtaja pikkus on tänasest taas 30 päeva. Viiviseid raamatukogu veel ei võta ning on sel teemal maksimaalselt paindlik. Rahvusraamatukogu peab esimese avamisnädala jooksul tavapärasest tihedamalt silma peal uute reeglite rakendumisel ning vajadusel täpsustab või muudab toimimise- ja hügieenireegleid.

Lähtudes valitsuse juhistest, korraldab Rahvusraamatukogu oma ruumi ja teenused ümber nii, et see toetaks 2-meetrise distantsi reeglit. See tähendab, et lugemissaalides hõrendatakse istekohti ning avaneb tavapärasest väiksem hulk arvutitöökohti, mille kasutamine on ka ajaliselt piiritletud. Raamatukogus teoseid või seadmeid käsitsedes on riiklik tungiv soovitus kanda kaitsemaski, mis võib olla ka isetehtud. Haigena raamatukogu külastada ei tohi.