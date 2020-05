8 nippi, kuidas suurendada õnnetunnet

Raamat «88 õnnehetke». FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees

Dalí Karat töötas õnne kallal põhjalikult, kui kirjutas oma inspiratsiooniraamatut «88 õnnehetke». Tänu loetud uuringutele ja õnne teemasse süvenemisele oskab ta välja tuua 8 asja, mida teha, et õnnetunnet suurendada.

Märka pisikesi asju

«Sageli paneme õnnele sildi külge, et see on midagi suurt, kauget ja käega katsumatut,» ütleb autor ja lisab: «Siiski näitavad uuringud, et inimesed, kes suudavad märgata õnne pisikestes hetkedes, asjades ja momentides, on elus palju õnnelikumad.»

Ole tänulik

Tänulikkus avab südame, loob armastava õhustiku ning tekitab hea tunde. «Tänulikkusest räägitakse palju ja seda on kerge alahinnata, kuid tegelikult on tänulikkus kõigi teiste heade tunnete alus. Praktiseerides tänulik olemist saad muuta oma elu iga päev õnnelikumaks,» ütleb Dalí Karat.

Otsusta olla õnnelik

Inimest, kes on otsustanud olla õnnelik, on võimatu muuta õnnetuks ja ka vastupidi – kui keegi on otsustanud olla õnnetu, siis ei saa miski teda õnnelikuks muuta. «Paljud inimesed inspiratsiooniraamatus jagasid just seda sama mõtet – et õnn on otsus. Elu pakub meile alati kõiki värvikombinatsioone ja me ise saame otsustada, kas oleme selles vikerkaares õnnelikud või mitte!» julgustab Dalí.

Usu, et suudad ise oma elu juhtida

Õnnelikud inimesed usuvad rohkem, et nad juhivad ise oma elu. Õnnetumad inimesed arvavad, et keegi või miski muu on nende elu juht. «Võttes omaks selle idee, et ma ise juhin oma elu, mõtteid ja emotsioone, siis suureneb automaatselt ka õnnetunne. Kui ma ise olen oma elu looja, siis saan luua selle ju õnnelikuks.»

Keskendu heale

Meil kõigil on erinevaid elukogemusi. Asi pole niivõrd selles, mis sinuga juhtub, vaid selles, kuidas sa sellele reageerid. Alati on midagi negatiivset, millele keskenduda ja samal ajal on ka kõige hullemas situatsioonis midagi head, millele oma fookus panna. «Jälgi, millele sa keskendud. Kas olukord on karistus või kingitus? Vaata kui erineva emotsiooni selline suhtumise erinevus tekitab,» soovitab Dalí.

Räägi endaga positiivselt

«Sageli ei pane inimesed tähelegi, kui negatiivselt, kriitiliselt ja õelalt nad iseendaga räägivad. Küll kritiseeritakse enda välimust, tegemisi, toimetulekut või reageeringuid,» toob Dalí Karat välja ja soovitab iseendalt küsida, et kui keegi teine sinuga nii suhtleks, siis kas sa oleksid temaga sõber? Räägi endaga teadlikult positiivselt, lugupidavalt, hellalt ja lahkelt. Julgusta, tunnusta, kiida ja paita end!

Võta vastutus oma emotsioonide eest

Tunne saab alguse mõttest. Ja meie saame ise oma mõtteid kontrollida, suunata, juhtida. «Seega on iga inimese võimuses ise kontrollida nii oma mõtteid kui ka emotsioone. Saades aru oma vastutusest ja võimest, muutud enda osas palju hoolivamaks, muutudes seeläbi õnnelikumaks!» teab Dalí Karat.

Tee asju, mis muudavad sind õnnelikuks