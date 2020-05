Eestlaste kirjad Sai Babale

Oktoober 2001

Puttaparthi, India

See oli veel Eestis, kui mu töökoha sekretär küsis: «Nii, sa tegid Sai Baba juurde reisijatest telelõigu ja nüüd lähed töölt ära. Las ma arvan: sa lähed Sai Baba juurde? Super! Mul on sulle vaja kirjad koguda!» Ja enne kui ma toimuvast aru sain, oli ta täie iseenesestmõistetavusega mulle hunniku ümbrikuid korraldanud. Eks selleks ajaks oli juba hakanud selgeks saama, et ma olen jõudnud elufaasi, kus pole mõtet mitte millegi üle imestada, nii et täiesti normaalne, et ma juhuslikult jagan kontorit inimesega, kes käib regulaarselt kusagil Sai Baba organisatsiooni algrakukeses. Just temalt kuulsingi kirjade süsteemi kohta. «Kui Baba võtab kirja isiklikult vastu, siis läheb see soov kindlasti täide!»

Epp Petrone «Kas süda on ümmargune? Jumala juurde». FOTO: Petrone Print

Mida inimesed soovisid neis kirjades, mis minu käe läbi täidesaamist ootasid, seda ma ei teadnud. Vaid ühe konkreetse kirja kohta teadsin. Üks langetõbine teismeline tüdruk.

…Kas inimene saab tulevikku vaadata? Neil päevil, kui ma kirjutan neid ridu oma raamatusse ja lähen tagasi mandiri põrandale, kus mu käte vahel on kirjad ja nägu pisaratest lapiline, siis küsin ma endalt: kas ma teadsin toona seda, mis edasi saab? Kas teadsin selle langetõbise tüdruku lugu? Täna tundub, et teadsin juba toona, kuidas aeg keerleb spiraalidena kusagil siin, korraga mitmes suunas, ja meie kõigi vaba tahe määrab, milline neist spiraalidest saab pühitsetud tõeks. Ja ma istun seal põrandal, puuga pähe saanud, ja tean: see tüdruk on terve. Ta on ilus, andekas, tubli, töökas, kõik aja- ja eluvõimalused on tema kätes. Mitte keegi ei pea kartma, et ta kusagil kokku kukub ja krambihoog ta aju veel rohkem kahjustab. Ta vanemad julgevad minna riskantsele operatsioonile, ja julgus seda sammu astuda tuleb just siit, sellest kirjast, mis minu käest Sai Baba kätte läheb. Usk on suurim kink ja suurim energiaallikas.

*

Kui Anuga tol päeval pärast daršanilt tagasi tuppa kõnnime, pärastlõunases väsinud valguses, avastame ühe kummalise kokkusattumuse.

See oli kõige esimene kord, kui me kogemata polnud kõiki oma kirju daršanile kaasa võtnud. Jooksujalu toast lahkudes oli lihtsalt niimoodi juhtunud: pool pakki tuli minuga kaasa, teine pool pidi minema Anuga ja ununes. Ega sellest olekski seekord midagi olnud, Anu sattus oma loosinumbriga nagunii mandiri tahaotsa. Ja kirju käest kätte anda pärast ridade loosimist ei tohi. «Natukene tuleks ikka jumalat ka usaldada!», nagu kuulsin ühe laulva india aktsendiga vabatahtliku suust.

Tunnistame nüüd seda koju jäänud kirjakuhja.