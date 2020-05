Katrin Siska: rasedus oli minu kõige õnnelikum aeg!

Katrin on mitmekülgne naisterahvas, kes naudib vaheldust, toimekust ja mitmete projektidega tegelemist. Nii on ta aktiivne blogi ja vlogi pidaja, seikleb oma kolmeliikmelise bändi ehk poja ja elukaaslasega mööda laia ilma, elades igal aastal umbes neljas erinevas riigis. Reisidel sisustab Katrin aega kokkamise, treeningu, pildistamise ja filmimisega, riputades kogu materjalist parimad palad üles oma kodulehele ja Youtube’i kanalisse.

Katrini sulest on ilmunud ka raamat «Rõõm toidust. Püsi terve, energiline ja sale!» , mis tekitab küsimuse, et kuidas suudab ta lapse kõrvalt nii tegus ja toimekas olla? «Toimekas olemine on minu teadlik valik. Ühel perioodil enda elus valisin olla «mitte toimekas» ja selle tagajärjel võtsin kaalus juurde ning kaotasin iseennast. Sellepärast tegelikult just sündiski minu vahva tervislike roogadega retseptiraamat, mille menüü mind saledasse vormi tagasi aitas,» tõdeb naine.

Ta teab, et kui toitumine on vale, siis ainuüksi trennist kaalu alandamiseks ei piisa. «See, mida-kui palju-millal me sööme, mõjutab väga palju meie keha, energiataset ja enesetunnet. Mul on väga hea meel, et sain kaante vahele oma lemmikretseptid, sest söögi tegemine ja fotograafia on alati minu suureks kireks olnud!» ütleb ta õnnelikult.