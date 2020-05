Raamatuportaali test: kas tead, mida need Johannes Aaviku keelendid tähendavad?

Johannes Aavik lõi palju uusi sõnu kunstlikult, aga tema ettepanekul võeti eesti keeles tarvitusele mitusada laensõna ka soome keelest ja eesti murdeist. Uute sõnade väljamõtlemist jätkas Aavik elu lõpuni, mitmed neist on kasutusele võetud aastaid või isegi aastakümneid pärast nende väljapakkumist.

Paljusid Aaviku sõnu kasutame me täna ilma sellele mõtlemata, aga nii mõnedki on jäänud vähemtuntuks või on juba kasutuselt kadunud. Pane oma teadmised proovile ja uuri, milliste Aaviku keelendite tähendusi sa tead!