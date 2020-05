Ilmunud on uus rahvakultuuri aastaraamat

«Tegemist on raamatuga, mis kätleb endas nii aastat 2019 kui uut 2020. aastat. Seda viimast just Eesti Rahvakultuuri Keskuse täienenud nime ja uue logoga. On selge, et tuleviku nimel peame heitma pilgu oma minevikku ja hoidma esivanemate traditsioone ning kui kõik meie eelkäijate tegevused noori ei kõneta, siis tuleb sellele piltlikult öeldes lisada natuke värvi ning erksat lähenemist. Fakt on aga see, et peame tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade,» sõnas Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister ja lisas, et erksust oma tegevusse lisab ka keskus, värskendades asutuse visuaalset identiteeti ning uuendades kodulehte. «Meile meeldib öelda, et rahvakultuur peab olema erk ja seda läbi eestvedamise ja professionaalsuse, rahvakultuuri järjepidevuse ja traditsioonide hoidmise ning koostöö. Rahvakultuuri aastaraamat on üks hea näide järjepidevusest, traditsioonidest ja koostööst.»