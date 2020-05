Joogaõpetaja Ats Ravpem Vooglaiu 3 raamatusoovitust meestele

«Man to Man: The Men's Teachings Of Yogi Bhajan, PhD Kundalini»

Aeg on tulnud. Me tahame olla, peaksime olema ja peame olema mehed. Keegi pole varem meestega niimoodi rääkinud! Need loengud räägivad mehele, kuidas mehelikumaks saada. Kõik, mida olete alati teada tahtnud, on siin: kuidas saada mehena edukaks, kuidas mehega suhelda, kuidas oma naisega oma ellu armuda, seksi ja vaimsuse suhe, potents ja projektsioon, teadvus ja loovus. Lisaks spetsiaalsed toidud, dieedid ja treeningud, mis on mõeldud eelkõige just meestele.

Eestlasest joogaõpetaja Liina Elviku raamat viib sind kundalini jooga maagilisse salamaailma – õpetuste juurde, mis olid kunagi kättesaadavad vaid valitsejatele, kuid nüüd on avatud teenima igat inimhinge.

Iidsed joogatarkused õpetavad sulle, kuidas elada siin maailmas õnneliku, elurõõmsa, terve, armastava ja kartmatuna, mõista ja hoida harmoonilises tasakaalus keha, meelt ja hinge ning suhteid iseenda ja teistega. Mida süüa, et tervis oleks tugev ja meel erk.

Raamat tutvustab spetsiaalseid joogatehnikaid ja tööriistu, maalib pildi joogalikust elamise kunstist, õpetab valmistama keelt ja kõhtu silitavaid joogatoite ning näitab ette kümme harjutusseeriat ja kümme meditatsiooni. Saad teada, miks naine on 16 korda tugevam kui mees, mida teha 84 klaveriklahviga oma suulaes ja kuidas anda lihtsa sõrmeasendiga endale lisaportsjon kannatlikkust. Räägime, miks on meie kaugeim reis ainult 20 cm pikkune, kuidas alandada spetsiaalse hingamisega palavikku ja teha kolme minutiga ajule taaskäivitus. Leiad näpunäiteid ja praktilisi harjutusi, kuidas laadida end energiaga, visata seljast stressirüü, avada külluse ja elurõõmu kraanid ning palju muud põnevat.

Tom Valsberg on iseäralikest ideedest pakatav rändmuusik ja sõnasepp, kes on viimase kümme aasta jooksul ohtralt maailmas ringi reisinud. Rännakutest inspireeritult on Tom kirjutanud palju Indigolaste laule ja avaldanud Eesti Ekspressis luuletusi ning rännulugusid.

Raamatu«“Kuidas rännata ilma hirmuta» esimene osa räägib välismaal reisimisest ja sellega seotud hirmude ületamisest. Teine osa kõneleb rännakutest, mida on võimalik kogeda ilma reisimata: meditatsioonist, hingerännakutaimedest ning väelauludest ja -tantsudest. Kolmas osa käsitleb elu kui rännakut sünnist surmani. Seal filosofeerib Tom teemadel nagu ego, soov omada olemasolevast rohkemat, looja, inimsuhted, surm ja tänulikkus. See lauludest, luuletustest, mõtisklustest ja põnevatest rännulugudest pakatav kirjatükk on omamoodi rändamise käsiraamat ning pakub igale avarduda soovijale kindlasti innustust ja tuge.