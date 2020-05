Värbamisekspert: hea juht tegeleb iseendaga

Endise Enesekindlusvabriku asutaja Ketlin Kasak on täna rahvusvahelise ja oma ala tippspetsialistidega ettevõtte Human Resources Solution juht ja värbamisspetsialist. Ta on äärmiselt eesmärgikindel, pühendunud ja proaktiivne inimene, kes soovib oma teadmisi ja oskusi rakendada ettevõtete parimate tulemuste saavutamiseks. Ja kuna ta on veendumusel, et ettevõtte tugevus on tema inimestes, kuid meeskond on seal, kus on juht, siis oma värskes raamatus «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» avaldab ta milliseid on hea juhi omadused.