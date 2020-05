Rahvusraamatukogu hakkab oma ruume järkjärguliselt lugejatele avama esmaspäevast

Raamatukogu lähtub avamisel valitsuse juhistest ning väärtustab oma klientide ja töötajate tervist. Selleks korraldab raamatukogu esmaspäevaks oma ruumid ja koristusrutiinid ümber viisil, mis toetaks 2-meetrise distantsi reeglit ja väldiks nakkuse levikut. Lugemissaalides hõrendatakse istekohti, et tagada külastajate vahel ohutu distants ning samuti vähendab raamatukogu arvutitöökohti, mille kasutamine on ka ajaliselt piiritletud. Raamatukogus teoseid või seadmeid käsitsedes on riiklikult edastatud tungiv soovitus kanda kaitsemaske, mis võivad olla ka isetehtud.