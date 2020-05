Kuidas alistada hirmu?

Brendon Burchard «Motivatsioonimanifest». FOTO: Raamat

Brendon on Facebooki üks sajast kõige suurema järgijate arvuga avaliku elu tegelasi. Tema iganädalane videosari on enim vaadatud enesearengusari YouTube’i ajaloos. Ta on populaarne kõneleja, kes on jaganud lava dalai-laama, Sir Richard Bransoni, Tony Robbinsi ja teiste maailma esimõtlejate ja innovaatoritega.

Raamatus «Motivatsioonimanifest» toob Brendon lugejani üheksa lähtepunkti, millest alustada, kui tundub, et rühid läbi elu, suutmata seda õieti nautida.

Loe raamatust inspireerivat katkendit hirmude ületamise teemal.

Füüsilise hirmu alistamine

See võib küll näida võimatuna, et kõikidest meie hirmudest on võimalik vaid mõtlemise abil lahti saada. Ometi on see nii. Mõned meie seast küsivad: «Aga mis saab nendest tõeliselt kontrollimatutest füüsilistest impulssidest? Kas me suudame ka need oma mõistusele allutada?»

Kuidas lõvitaltsutaja ilma hirmu tundmata lõvikoopasse siseneb? Kuidas kõneleja seisab tuhandete ees, ilma et kahtlused teda iiveldama ajaks? Kuidas suudab juht teha otsuseid, mida mitte keegi teine tema meeskonnast teha ei julge?

Vastus on see, et nad kõik on näinud vaeva ja harjutanud. Ka lõvitaltsutaja tundis kunagi hirmu, aga ta otsustas koopasse siseneda ja aja jooksul hirm haihtus. Kõneleja läks lavale ja aja jooksul hakkas ta ennast seal mugavalt tundma. Juht tegi ühe otsuse teise järel, kuni tähtsamate otsuste tegemine muutus lihtsamaks. Me saame sellistest näidetest õppida ja otsustada, et vaatame oma hirmudele silma. Me peame otsustama, et meis on piisavalt julgust, et seista oma hirmudega silmitsi, kuni me nendega harjume ja enesekindlamaks muutume.